Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Polisi Selidiki Kasus Penganiayaan Terhadap Karyawan Zaskia Adya Mecca

Kamis, 25 September 2025 – 02:22 WIB
Polisi Selidiki Kasus Penganiayaan Terhadap Karyawan Zaskia Adya Mecca - JPNN.COM
Zaskia Adya Mecca saat hadir dalam acara buka bersama akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus penganiayaan terhadap karyawan Zaskia Adya Mecca, Faisal saat mengantarkan anak ke sekolah di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kabar terbaru, aparat sudah mencari saksi serta mengumpulkan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi.

"Kami mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela dilansir Antara, Rabu (24/9).

Baca Juga:

Menurutnya, laporan terkait peristiwa yang dialami karyawan Zaskia Adya Mecca itu sudah diterima dan penyelidikan masih berlangsung.

Polisi bahkan sudah memeriksa 3 orang saksi, termasuk korban, serta dua warga di sekitar lokasi kejadian.

Akan tetapi, identitas pelaku yang menganiaya karyawan Zaskia Adya Mecca masih belum diketahui.

Baca Juga:

"Identitas masih dalam tahap penyelidikan," jelasnya.

Sementara itu, korban diketahui mengalami luka ringan seperti memar di tangan dan kaki akibat kejadian tersebut.

Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus penganiayaan terhadap karyawan Zaskia Adya Mecca, Faisal saat mengantarkan anak ke sekolah.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Zaskia Adya Mecca  Karyawan Zaskia Adya Mecca  penganiayaan  anak Zaskia Adya Mecca 
BERITA ZASKIA ADYA MECCA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp