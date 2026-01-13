Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi Selidiki Kasus Teror Terhadap DJ Donny

Selasa, 13 Januari 2026 – 04:50 WIB
Polisi Selidiki Kasus Teror Terhadap DJ Donny - JPNN.COM
Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin (tengah) saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/1/2026). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menyelidiki kasus teror yang dialami seorang pemengaruh (influencer) bernama Ramon Dony Adam atau akrab disapa DJ Donny.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan telah memeriksa sebanyak 12 orang saksi.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi yang mengetahui, mendengar, atau mengalami terhadap peristiwa tersebut," kata Iman saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin.

Iman menjelaskan pihaknya masih melakukan pengumpulan dokumen ataupun petunjuk lainnya untuk pengumpulan barang bukti.

"Sehingga konstruksi perbuatan hukumnya menjadi utuh. Begitupun juga dengan laporan polisi lain yang dialami oleh para 'influencer' dan sudah melakukan pelaporan terhadap Polda Metro Jaya," katanya.

Pihaknya terus akan melakukan pendalaman, pengumpulan alat bukti dengan upaya maksimal sehingga bisa lebih terang permasalahannya.

Polda Metro Jaya masih melakukan analisis terkait rekaman kamera pengawas (CCTV) terkait kasus teror yang dialami seorang pemengaruh (influencer) bernama Ramon Dony Adam atau akrab disapa DJ Donny.

"Itu, kan, perlu kami analisis," kata Kombes Iman Imanuddin saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Polisi menyelidiki kasus teror yang dialami influencer bernama Ramon Dony Adam atau akrab disapa DJ Donny.

