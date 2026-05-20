JPNN.com - Daerah

Polisi Selidiki Kematian Lansia di Jalan Riau Bandung, Diduga Dianiaya Keluarga

Rabu, 20 Mei 2026 – 15:15 WIB
Ilustrasi penganiayaan. Foto: dokumen JPNN.com.

jpnn.com, BANDUNG - Seorang lansia di Kota Bandung berinisial JNG (80 tahun) meninggal dunia diduga dianiaya oleh anggota keluarganya pada Senin (18/5/2026).

Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus yang terjadi di sebuah rumah di Jalan LLRE Martadinata, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung itu.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengonfirmasi adanya kejadian dugaan penganiayaan tersebut.

Ada pun kronologi kejadian berawal dari penghuni rumah yang diminta keluar oleh terduga pelaku. Setelah itu, pintu rumah dikunci dari dalam.

Karena curiga terjadi sesuatu, salah seorang dari keluarga mengintip melalui jendela rumah. Saat itu, terlihat korban diduga tengah mengalami penganiayaan.

Penghuni rumah yang berada di luar sempat berusaha membuka pintu dan membunyikan bel agar penghuni lain terbangun. Sekitar 15 menit kemudian pintu akhirnya dibuka.

Saat pintu rumah terbuka, korban ditemukan sudah terkapar dengan kondisi berlumuran darah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, sejumlah luka dan tanda kekerasan ditemukan pada tubuh korban. Pihak rumah sakit kemudian menyatakan korban meninggal dunia dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

TAGS   lansia dianiaya  Lansia dibunuh  Bandung  Jawa Barat  penganiayaan 
