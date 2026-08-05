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JPNN.com - Kriminal

Polisi Selidiki Pembakaran Bendera Merah Putih di Bandung

Rabu, 05 Agustus 2026 – 14:04 WIB
Polisi Selidiki Pembakaran Bendera Merah Putih di Bandung - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria berjaket hoodie terekam kamera CCTV melakukan aksi dengan membakar bendera merah putih yang dibentangkan di rumah warga Gang Moch Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung.

Rekaman detik-detik pria tersebut membakar bendera pun tersebar di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar, pria tersebut sempat melihat kondisi lingkungan, sebelum melakukan aksi pembakaran bendera.

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Setelah itu, pria tersebut nampak mengeluarkan korek api gas, dan langsung menyulutkan api, ke bendera yang terbentang di rumah warga.

Menanggapi kejadian itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

"Terkait adanya kejadian kemarin ya, ada diduga pembakaran bendera pada dini hari, saat ini sudah dilakukan penyelidikan," kata Anton, Rabu (5/8/2026).

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Disinggung aksi pembakaran yang dilakukan pelaku lebih dari satu kali dengan tempat yang berbeda, Anton belum dapat memastikan hal tersebut.

"Ya memang ada indikasi kemiripan dengan ada di satu TKP lainnya juga ya, di wilayah Polsek Astana Anyar juga ada kemiripan, tetapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak," ujarnya.

Viral pembakaran bendera merah putih yang dilakukan seorang pria berjaket hitam di Andir, Kota Bandung.

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TAGS   Bandung  Bendera Merah Putih  Bendera merah putih dibakar  Polisi  Viral 
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