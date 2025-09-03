Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi Selidiki Pembunuhan Satu Keluarga Terkubur di Indramayu

Rabu, 03 September 2025 – 11:25 WIB
Tim Inafis Polres Indramayu saat menggelar olah TKP penemuan lima jasad yang dikubur di belakang rumah di Jalan Siliwangi No 52, Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu pada Senin (1/9/2025) sore. Foto: Polres Indramayu

jpnn.com, BANDUNG - Warga digegerkan dengan penemuan lima jasad satu keluarga yang dikubur di belakang rumah di Jalan Siliwangi No 52, Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Jabar, pada Senin (1/9/2025) sore.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan membenarkan kejadian tersebut berdasarkan laporan Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang.

"Benar telah ditemukan lima orang meninggal dunia yang terkubur di gundukan tanah di belakang rumah korban. Seluruh korban merupakan satu keluarga yang tinggal di rumah itu," kata Hendra saat dikonfirmasi, Rabu (3/9).

Adapun identitas korban, di antaranya, Sachroni, SE alias Roni (76), pensiunan pegawai BRI, Budi Awaludin (40), wiraswasta, anak kandung Sachroni.

Kemudian, Euis Juwita Sari (37), pedagang, istri Budi Awaludin, Ratu Khairunnisa (7), anak pasangan Budi dan Euis, Bela (10 bulan), anak pasangan Budi dan Euis.

Hendra menjelaskan kasus ini berawal saat seorang saksi bernama Nikko bersama istrinya mendatangi rumah korban sekitar pukul 16.00 WIB setelah mendapat kabar dari keluarga korban di Jakarta bahwa Euis tidak bisa dihubungi.

Sesampainya di lokasi, Nikko bersama beberapa warga lain mencium bau busuk dari dalam rumah.

Mereka sempat mendobrak pintu depan dan memeriksa seluruh ruangan, tetapi tidak menemukan penghuni rumah.

Polisi menyelidiki penemuan lima jasad satu keluarga yang diduga dibunuh dan dikubur di belakang rumahnya di Indramayu.

