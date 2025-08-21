Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi Selidiki Penemuan Mayat Bayi Laki-Laki yang Gegerkan Warga Wonogiri

Kamis, 21 Agustus 2025 – 15:38 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Wonogiri menyelidiki temuan mayat bayi laki-laki di aliran sungai Dusun Cantel, Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo. Foto: Dokpri

jpnn.com, WONOGIRI - Kepolisian Resor (Polres) Wonogiri menyelidiki temuan mayat bayi laki-laki di aliran sungai Dusun Cantel, Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo. Bayi tersebut pertama kali dikira warga sebagai boneka sebelum akhirnya disadari telah dikerumuni lalat.

Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menjelaskan kronologis penemuan bayi tersebut.

"Pada Selasa, 19 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi melihat sesosok bayi tersebut dianggap boneka yang dibuang di sungai. Lalu pada Rabu, 20 Agustus 2025 sekira pukul 09.30 WIB, saksi memberitahu saksi lain dan mengetahui bahwa yang dikira boneka tersebut telah dikerumuni lalat dan ternyata sesosok bayi," ujar Wahyu Sulistyo dalam keterangannya, Kamis (21/8).

Setelah mendapat laporan dari kepala desa, jajaran Polsek Giriwoyo langsung mengambil sejumlah langkah.

"Anggota mendatangi TKP, melaporkan petugas identifikasi Polres Wonogiri, mencatat saksi, melaporkan kepada pimpinan, dan mengajak petugas medis dalam hal ini tenaga kesehatan Puskesmas Giriwoyo 1 Warsini," jelas AKBP Wahyu.

Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menyatakan sosok bayi laki-laki berada di aliran sungai Dusun Cantel, Desa Pidekso, tepatnya di belakang area persawahan.

"Bayi laki-laki sudah tidak bernyawa dan sudah dikerumuni lalat. Cuaca cerah dan air sungai kecil," tambahnya.

Kasat Reskrim Polres Wonogiri Iptu Agung Sadewo menambahkan pihaknya masih melakukan penyelidikan.

