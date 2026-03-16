JPNN.com - Kriminal

Polisi Selidiki Penyebab Kematian Napi Lapas Narkotika Banyuasin

Senin, 16 Maret 2026 – 16:01 WIB
Jasad korban tiba di rumah duka. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Aparat kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait tewasnya seorang narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Banyuasin, Sumatera Selatan.

Napi itu ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi sebelum dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.

Korban diketahui bernama Sandi (29) warga Talang Jambe, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin.

Peristiwa itu bermula pada Selasa (10/3/2026) malam, saat korban ditemukan tergeletak setelah rekan sesam narapidana mendengar suara ember jatuh dari arah kamar mandi.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya mengungkapkan bahwa korban sempat dilarikan ke IGD RS Sukajadi sekitar pukul 20.40 WIB menggunakan Ambulans lapas.

Namun, setibanya di lokasi, tim medis menyatakan korban telah meninggal dunia.

"Berdasarkan pemeriksaan dokter, korban dinyatakan death on arrival (DOA). Fungsi pernapasan, jantung, dan otak sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat tiba di rumah sakit," ungkap Nandang, Senin (16/3/2026).

Sebelum ditemukan tergeletak, keterangan saksi menyebut bahwa korban sempat mengeluh tidak enak badan kepada rekan sekamarnya.

Polisi melakukan penyelidikan mengenai kematian narapidana lapas Banyuasin yang tewas tergeletak di kamar mandi.

