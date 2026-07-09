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JPNN.com - Daerah - Riau

Polisi Selidiki Tenggelamnya Kapal Pompong di Siak

Kamis, 09 Juli 2026 – 17:30 WIB
Polisi Selidiki Tenggelamnya Kapal Pompong di Siak - JPNN.COM
Tim SAR saat mengevakuasi salah satu korban yang ditemukan tewas akibat insiden tersebut. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, SIAK - Aparat kepolisian menyelidiki insiden tenggelamnya kapal pompong di perairan Pelabuhan Tanjung Buton, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Insiden itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. Sementara satu lainnya masih dinyatakan hilang.

Peristiwa terjadi pada Selasa (7/7/2026) dini hari saat kapal pompong sedang melakukan pengecekan muatan cangkang pada tongkang di kawasan pelabuhan.

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Saat berada di lokasi, kapal diduga terseret arus yang cukup deras hingga masuk ke bawah lambung kapal tongkang di sisi kapal MV HIMALA.

Benturan tersebut menyebabkan pompong tenggelam bersama para pekerja yang berada di atasnya.

Direktur Polairud Polda Riau Kombes Pol Apri Fajar membenarkan bahwa penyelidikan atas kecelakaan tersebut masih ditangani oleh Polres Siak.

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“Masih ditangani Satpolair Polres Siak saat ini. Kami memback up dan memberikan asistensi untuk penyelidikannya,” ujarnya saat dikonfirmasi JPNN.com Kamis (9/7).

Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi serta mendalami penyebab pasti tenggelamnya kapal, termasuk dugaan kapal terseret arus kuat saat melakukan aktivitas di kawasan pelabuhan pada malam hari diluar jam operasional.

Peristiwa terjadi pada Selasa (7/7/2026) dini hari saat kapal pompong sedang melakukan pengecekan muatan cangkang pada tongkang di kawasan pelabuhan.

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TAGS   Kapal Pompong Tenggelam  Kapal Tenggelam  Siak  Polda Riau 
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