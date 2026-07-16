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JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Serahkan Barang Bukti Terkait Kasus Febrie ke Kejaksaan, Dibungkus Plastik Hijau

Kamis, 16 Juli 2026 – 23:23 WIB
Polisi Serahkan Barang Bukti Terkait Kasus Febrie ke Kejaksaan, Dibungkus Plastik Hijau - JPNN.COM
Febrie Adriansyah saat menjadi Jampidsus. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota kepolisian pada Kamis (16/7) terpantau menyerahkan sejumlah barang bukti berkaitan dugaan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan.

Sebuah kotak dengan penutup berwarna biru terpantau dikirim anggota kepolisian dari dalam mobil.

Dua anggota kepolisian masing-masing membawa sebuah kotak dengan penutup biru dan barang dibungkus plastik berwarna hijau diserahkan ke Kejagung.

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Beberapa anggota kepolisian dengan jaket yang di bagian punggung bertuliskan Labfor juga terpantau hadir ke area Kejagung.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut barang yang diserahkan kepolisian masih berkaitan dengan perkara korupsi dan TPPU yang melibatkan Febrie.

"Itu masih bagian darj penyerahan barang bukti dalam tiga perkara dari penyidik Polri ke penyidik Kejagung," ujar Anang melalui layanan pesan, Kamis (16/7).

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Namun, dia tak membeberkan secara terperinci barang bukti yang dibawa kepolisian pada Kamis ini ke kejaksaan.

Diketahui, polisi pada Sabtu (11/7) kemarin telah menyerahkan penanganan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan Febrie ke kejaksaan.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut pihaknya pada Kamis ini menerima penyerahan barang bukti terkait kasus Febrie.

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TAGS   Febrie Adriansyah  Kejagung  Kejaksaan  Polisi  TPPU 
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