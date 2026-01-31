Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Polisi Setop Penyelidikan Meninggalnya Lula Lahfah, Kenapa?

Sabtu, 31 Januari 2026 – 05:13 WIB
Polisi Setop Penyelidikan Meninggalnya Lula Lahfah, Kenapa? - JPNN.COM
Konferensi pers soal meninggalnya Selebgram Lula Lahfah di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (30/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Pihak Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya menjelaskan mengenai peristiwa meninggalnya Selebgram Lula Lahfah.

Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan secara resmi menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah, mengatakan, proses penyelidikan telah mencapai kesimpulan akhir.

Baca Juga:

Pihak kepolisian pun memutuskan untuk menutup kasus tersebut setelah melakukan serangkaian pemeriksaan intensif.

"Saya rasa sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL," ujar Iskandarsyah di Polres Jakarta Selatan, Jumat (30/1).

Diharapkan ke depannya tak ada lagi isu yang beredar terkait meninggalnya Selebram 26 tahun tersebut.

Baca Juga:

Iskandarsyah lantas kembali menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya unsur melawan hukum terkait meninggalnya mendiang Lula Lahfah.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya tak bisa mengungkap secara pasti terkait penyebab meninggalnya Lula Lahfah.

Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan secara resmi menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lula Lahfah  kematian Lula Lahfah  Polres Jakarta Selatan  Reza Arap 
BERITA LULA LAHFAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp