Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Menjelang Laga AFC Persib di GBLA

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung bakal menjalani laga pembuka Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Kamis (18/9/2025) malam.

Pihak kepolisian pun bersiap mengawal jalannya laga tersebut.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Utama mengatakan ada sekitar 2.000 personel gabungan yang diturunkan, baik dari Polri, TNI, Satpol PP, serta instansi Pemkot Bandung.

"Atas petunjuk perintah dan arahan dari Bapak Kapolrestabes Bandung Kompes Pol Budi Sartono, dalam apelnya tadi juga menyampaikan bahwa nanti kekuatan yang akan diterjunkan gabungan total semua dari personil Polrestabes Bandung, personel Polda, baik dari BKO Brimob, BKO dari Samapta dari unsur TNI, Dishub, Pol PP, Dinkes, dan instansi terkait kurang lebih sekitar hampir 1.969, jadi hampir 2.000," kata Wahyu saat dihubungi.

Dia menjelaskan pengamanan difokuskan di lingkungan stadion GBLA, mulai zona 1 hingga zona 4.

Para personel gabungan ditempatkan di titik-titik tersebut mengecek para suporter yang datang, termasuk gelang tiket serta barang-barang yang dibawa ke stadion.

Wahyu menyebut bila kemudian ditemukan barang yang dilarang dibawa masuk ke stadion pada penonton, petugas akan mengamankan barang tersebut dan membawa penonton untuk diserahkan kepada panitia pelaksana.

“Apakah nanti dia diizinkan masuk atau tidak, nanti bukan kami (yang menentukan),” ujarnya.