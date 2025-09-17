Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi Sita Puluhan Buku Paham Anarkistis dari Para Perusuh, Ini Daftarnya

Rabu, 17 September 2025 – 14:55 WIB
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menunjukkan barang bukti berupa buku beraliran anarkistis dalam pengungkapan kasus demo anarkistis di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menyita sejumlah buku yang didominasi berisi paham anarkistis saat menangkap mahasiswa inisial AD, yang diduga berperan menyebarkan provokasi dalam aksi demo di Jawa Barat.

AD termasuk ke dalam 42 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat.

Berdasarkan data kepolisian, sedikitnya ada 38 buku dan Zine yang diamankan.

Bacaan tersebut dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat bersama barang bukti lainnya.

Beberapa buku yang disita diantaranya Sastra dan Anarkisme, Estetika Anarkis, Jiwa Manusia di Bawah Sosialisme, Ajakan Desersi, hingga karya Pramoedya Ananta Toer bertajuk Anak Semua Bangsa.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, buku-buku tersebut menjadi referensi tersangka dalam melakukan aksi anarkis.

Setelah membaca buku itu, tersangka mengaplikasikannya secara langsung.

"Mereferensikan buku-buku ini yang membaca kemudian menerapkan bagaimana paham anarkisme itu ada, bagaimana mereka lakukan mengembangkan dan segala macam," kata Rudi, dikutip Rabu (17/9/2025).

Polisi menyita puluhan buku yang kebanyakan berisi paham anarkistis saat menangkap provokator aksi demo rusuh.

