JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Polisi Sterilisasi Stadion Utama Sumut Pastikan Keamanan Laga Timnas U-17 Indonesia vs Mali

Senin, 18 Agustus 2025 – 16:28 WIB
Polisi Sterilisasi Stadion Utama Sumut Pastikan Keamanan Laga Timnas U-17 Indonesia vs Mali
Personel Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan sterilisasi Stadion Utama Sumut di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Senin (18/8/2025). (ANTARA/HO- Satuan Brimob Polda Sumatera Utara).

jpnn.com, MEDAN - Polda Sumut mensterilisasi Stadion Utama Sumut, Deli Serdang, untuk memastikan keamanan laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025 yang mempetemukan Timnas U-17 Indonesia kontra Mali pada pukul 19:30 WIB.

"Kegiatan itu dilakukan dalam rangka memastikan keamanan maksimal pada pertandingan Piala Kemerdekaan Timnas Indonesia U-17 melawan Timnas U-17 Mali malam ini," ujar Kepala Unit Subden KBR Detasemen Gegana Brimob Polda Sumut AKP Marihot Sitorus di Medan, Senin.

Marihot melanjutkan sterilisasi itu dilakukan secara menyeluruh terhadap ancaman bom dan zat kimia berbahaya di Stadion Utama Sumatera Utara tersebut.

Ia mengatakan sterilisasi yang dilakukan sejumlah personel itu di antaranya sudut stadion, area penonton, parkiran,hingga jalur akses utama.

"Kami memastikan jalannya ajang sepak bola internasional itu berlangsung aman, kondusif, dan bebas dari ancaman," kata dia.

Sehingga, ia mengatakan, masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan penuh semangat pada Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara.

"Kami siap memberikan pengamanan terbaik demi kelancaran dan keselamatan bersama. Tidak ada kompromi dalam menjaga keamanan bangsa," ucap dia.

Ia menambahkan pihaknya juga melakukan pengawalan terhadap seluruh pertandingan di stadion.

