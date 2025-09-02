Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Sudah Periksa 5 Saksi di Kasus Penjarahan Rumah Ahmad Sahroni

Selasa, 02 September 2025 – 00:02 WIB
Polisi Sudah Periksa 5 Saksi di Kasus Penjarahan Rumah Ahmad Sahroni - JPNN.COM
Plt. Kasie Humas Polres Metro Jakarta Utara Ipda Jonggi saat doorstop di Jakarta Utara pada Senin (1/9/2025) ANTARA/Mario Sofia Nasution

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara mengusut kasus penjarahan di rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni.

Peristiwa penjarahan rumah Ahmad Sahroni, yang berada di Jalan Swasembada, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, terjadi pada Sabtu (30/8).

Polres Metro Jakut sudah memeriksa lima saksi dalam kasus penjarahan rumah Ahmad Sahroni tersebut. 

Baca Juga:

"Saat ini sudah lima saksi yang diperiksa Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasie Humas Polres Metro Jakarta Utara Ipda Jonggi di Jakarta, Senin (1/9).

"Kami akan terus melakukan penyidikan," tegasnya.

Dia mengatakan bahwa penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga  mengumpulkan data, baik dari media sosial maupun CCTV di rumah tersebut. "Kami masih melakukan pendalaman kasus ini," ungkapnya.

Baca Juga:

Hingga saat ini, pihaknya masih belum melakukan penangkapan terhadap pelaku penjarahan. "Kami juga sudah melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan saat ini ada petugas yang berjaga di rumah tersebut," katanya.

Saat aksi penjarahan pada Sabtu (30/8), kata Jonggi, petugas kepolisian sudah melakukan pengamanan di lokasi.

Polisi melakukan penyelidikan kasus penjarahan rumah Ahmad Sahroni. Lima saksi sudah diperiksa polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ahmad Sahroni  Penjarahan  Polisi  periksa saksi  Polres metro jakarta utara 
BERITA AHMAD SAHRONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp