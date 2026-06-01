JPNN.com - Daerah

Polisi Tangerang Usut Penyebab Kebakaran Bengkel yang Akibatkan 1 Orang Tewas

Senin, 01 Juni 2026 – 04:00 WIB
Tim penyidik dari Kepolisian Sektor Cikupa dan petugas Damkar Kabupaten Tangerang, tengah melakukan ekvakuasi terhadap korban kebakaran bengkel. (ANTARA/HO-Polresta Tangerang)

jpnn.com, TANGERANG - Aparat kepolisian mendalami penyebab utama terjadinya peristiwa kebakaran bengkel di Jalan Raya Pesar, RT/RW 07/03, Kelurahan Sukamulya, Tangerang, Banten, yang mengakibatkan adanya korban jiwa.

Kanit Reskrim Polsek Cikupa Ipda Syaiful Rusdiansyah menyatakan sebagai langkah lanjutan dari proses penyelidikan, polisi saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi  guna mengungkap insiden nahas tersebut.

"Masih dalam proses penyelidikan untuk dugaan terjadinya peristiwa kebakaran tersebut," katanya, Minggu.

Syaiful mengatakan dari hasil keterangan beberapa saksi itu mengatakan bahwa peristiwa terjadi ketika salah satu pegawai bengkel tengah memperbaiki motor dengan mengelas shield water, sehingga terjadi perambatan ke bangunan bengkel.

"Berdasarkan analisa dugaan sementara, titik awal kebakaran diduga bersumber dari sepeda motor yang sedang dalam proses perbaikan, yang pada saat itu disemprotkan cairan pembersih karburator, sehingga memicu menjalarnya api ke lingkungan sekitar," paparnya.

Dia menambahkan atas insiden ini terdapat satu korban jiwa berinisial JA (19) berjenis kelamin perempuan yang diduga terjebak di dalam ruangan atau toilet yang ada di bangunan bengkel yang terbakar.

"Korban meninggal dunia yang berada di ruang mandi, dengan kondisi seluruh tubuh telah terbakar," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan setelah kejadian jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja untuk penanganan lebih lanjut.

