JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap 14 Pelaku Tawuran Bawa Senjata Tajam di Pesanggrahan

Rabu, 05 November 2025 – 13:51 WIB
Polisi Tangkap 14 Pelaku Tawuran Bawa Senjata Tajam di Pesanggrahan
Ilustrasi senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. (ANTARA/dok)

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 14 pelaku tawuran diamankan petugas Polsek Pesanggrahan.

Pelaku tawuran tersebut membawa senjata tajam dan air cabai di Jalan H Radin Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Sudah 14 orang kami amankan," kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam, Rabu (5/11).

Dia mengatakan tawuran itu terjadi pada Selasa (4/11) sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Informasi terkait tawuran itu diperoleh dari warga yang menyebutkan para pelaku membawa senjata tajam dan diduga membawa air keras.

Warga yang mengetahui kejadian itu mengaku tidak berani menangkap para pelaku tersebut lantaran takut dikenai senjata tajam.

Peristiwa itu terekam dalam rekaman video pengawas (CCTV), yang kemudian tersebar di media sosial.

Saat ini para pelaku tawuran itu telah diamankan. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku bertambah, sesuai perkembangan penyelidikan.

Sebanyak 14 pelaku tawuran bersenjata tajam diamankan petugas Polsek Pesanggrahan.

