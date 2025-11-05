Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap 2 Debt Collector Rampas Motor Ojol di Bandung

Rabu, 05 November 2025 – 00:00 WIB
Polisi Tangkap 2 Debt Collector Rampas Motor Ojol di Bandung - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton (kiri) didampingi Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat ditemui di Jalan BKR, Kota Bandung, Selasa (4/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Satreskrim Polrestabes Bandung mengamankan dua orang mata elang (matel) atau debt collector yang diduga mengambil paksa unit sepeda motor milik driver ojek online (online).

Perampasan itu terjadi di Jalan BKR, Kota Bandung pada Selasa (4/11/2025) sekitar pukul 12.00 WIB.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton mengatakan pihaknya membawa dua debt collector ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan pascainsiden. 

Baca Juga:

Adapun setelah kejadian, ratusan driver ojol itu mendatangi kantor yang diduga markas. Sempat terjadi keributan di sana.

"Baru dua orang (yang diamankan), dari matel," kata Anton saat ditemui di lokasi kejadian.

Anton menuturkan berdasarkan pengakuan korban, matel tersebut juga melakukan penganiayaan terhadapnya.

Baca Juga:

"Diduga melakukan perampasan dan penganiayaan. Kami akan melakukan penyelidikan terkait kejadian ini," ucap dia.

Menurutnya, aksi debt collector itu berpotensi di pidana apabila benar ada upaya perampasan.

Polisi mengamankan dua orang debt collector yang diduga merampas sepeda motor milik driver ojol di Jalan BKR Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung  Debt Collector  Mata Elang  ojek online 
BERITA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp