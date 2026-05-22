Polisi Tangkap 20 Begal di Jakarta, Dua Pelaku Ditembak

jpnn.com, JAKARTA - Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya kembali menangkap empat pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan para pelaku sempat viral di media sosial.

"Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu lalu sempat viral kejadian curas di wilayah Duren Sawit, kemudian di wilayah Rawamangun, kemudian di wilayah Kebon Jeruk, dan di wilayah Bekasi, lalu kemudian, kami melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku," katanya, Kamis.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Tembak Begal Bersenjata Api

Iman menjelaskan ada dua pelaku begal yang mengeluarkan senjata api sehingga Tim Pemburu Begal melakukan tindakan terukur dan tegas.

"Karena sebelumnya pelaku juga pernah melukai korbannya dengan menggunakan senjata api tersebut, sehingga korban mengalami luka tembak di kaki dan menjalani perawatan di rumah sakit," katanya.

"Tentunya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan kepolisian akan menghadirkan keamanan yang baik buat kita semuanya. Kami terus akan berjuang untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat daerah, khusus Ibukota Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya," ucap Iman.

Iman menambahkan total pelaku begal yang ditangkap oleh Tim Pemburu Begal pada hari keempat adalah 20 orang. (antara/jpnn)