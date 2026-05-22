Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap 20 Begal di Jakarta, Dua Pelaku Ditembak

Jumat, 22 Mei 2026 – 04:50 WIB
Polisi Tangkap 20 Begal di Jakarta, Dua Pelaku Ditembak - JPNN.COM
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya kembali menangkap empat pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan para pelaku sempat viral di media sosial.

"Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu lalu sempat viral kejadian curas di wilayah Duren Sawit, kemudian di wilayah Rawamangun, kemudian di wilayah Kebon Jeruk, dan di wilayah Bekasi, lalu kemudian, kami melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku," katanya, Kamis.

Baca Juga:

Iman menjelaskan ada dua pelaku begal yang mengeluarkan senjata api sehingga Tim Pemburu Begal melakukan tindakan terukur dan tegas.

"Karena sebelumnya pelaku juga pernah melukai korbannya dengan menggunakan senjata api tersebut, sehingga korban mengalami luka tembak di kaki dan menjalani perawatan di rumah sakit," katanya.

"Tentunya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan kepolisian akan menghadirkan keamanan yang baik buat kita semuanya. Kami terus akan berjuang untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat daerah, khusus Ibukota Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya," ucap Iman.

Baca Juga:

Iman menambahkan total pelaku begal yang ditangkap oleh Tim Pemburu Begal pada hari keempat adalah 20 orang. (antara/jpnn)

Polda Metro Jaya kembali menangkap empat pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  Polda Metro Jaya  Tim Pemburu Begal  Pencurian dengan kekerasan  Viral 
BERITA BEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp