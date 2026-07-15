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JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap 4 Pengeroyok Petugas Jaga Perlintasan Kereta Api

Rabu, 15 Juli 2026 – 23:59 WIB
Polisi Tangkap 4 Pengeroyok Petugas Jaga Perlintasan Kereta Api - JPNN.COM
Polisi memeriksa pelaku penganiayaan petugas jaga perlintasan kereta api di Markas Polres Garut, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). (ANTARA/HO-Polres Garut)

jpnn.com, GARUT - Polres Garut menangkap empat pengeroyok seorang petugas jaga perlintasan kereta api di wilayah Leuwigoong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Aksi para pelaku sempat direkam warga kemudian ramai di media sosial.

"Keempat pelaku telah berhasil kami amankan bersama barang bukti," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Herman Saputra di Garut, Rabu.

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Ia menuturkan Polres Garut bersama Tim Resmob Ditreskrimsus Polda Jabar langsung bergerak mencari pelakunya setelah mendapatkan laporan dari korban Andika Tri Juliansyah (26) warga Kecamatan Cibatu, Garut, yang merupakan petugas penjaga pintu perlintasan kereta api PT KAI.

Hasil dari penyelidikan, kata dia, tim gabungan berhasil mengidentifikasi para pelakunya sampai akhirnya berhasil menangkap semuanya di Bandung, Selasa (14/7) yakni inisial IS (44), AW (35), NK (59), ketiganya warga Garut, dan DAM (31) warga Kota Bandung.

Kepolisian juga menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor, pakaian, dan alas kaki yang digunakan saat kejadian melakukan penganiayaan.

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Ia menyampaikan, seluruh pelaku pengeroyokan langsung dibawa ke Polres Garut untuk menjalani proses hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya menganiaya petugas yang sedang menjaga perlintasan kereta api.

"Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif, mendalami peran masing-masing, serta melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya," katanya.

Tidak terima ditegur, empat pria melakukan pengeroyokan petugas jaga perlintasan kereta api.

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TAGS   kereta api  pengeroyokan  Garut  dikeroyok 
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