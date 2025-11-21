Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polisi Tangkap 4 Tersangka Kasus Pembakaran Rumah Hakim PN Medan

Jumat, 21 November 2025 – 18:36 WIB
Polisi Tangkap 4 Tersangka Kasus Pembakaran Rumah Hakim PN Medan - JPNN.COM
Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn (tengah) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait kasus dugaan pembakaran rumah hakim, di Medan, Jumat (21/11/2025). ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean

jpnn.com - MEDAN - Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara, berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan Khamozaro Waruwu.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Cavijn mengatakan keempat tersangka itu ialah FA, SH, HS, MM.  Dia menyebut FA merupakan pelaku utama dalam aksi pembakaran rumah tersebut. 

"Kami menangkap empat orang tersangka yakni FA, S, HS, MM," kata Jean Calvijn di Medan, Sumut, Jumat (21/11).

Baca Juga:

Perwira menengah Polri itu menjelaskan berdasar hasil pengungkapan, kebakaran yang terjadi itu merupakan aksi yang telah direncanakan sebelumnya.

Jean mengatakan tersangka FA merupakan pelaku utama dalam aksi pembakaran rumah tersebut dikarenakan unsur sakit hati terhadap korban.

Adapun tiga lainnya, kata Jean, terlibat dalam pencurian dari kasus dugaan pembakaran rumah hakim tersebut.

Baca Juga:

"Tersangka FA membakar kamar serta mengambil barang berharga korban," kata dia.

Dalam pengungkapan tersebut, Jean mengatakan tersangka FA yang merupakan mantan karyawan korban melakukan pembakaran seorang diri.

Polisi menangkap empat tersangka terkait kasus pembakaran rumah hakim PN Medan. Tersangka berinisial FA merupakan pelaku utama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembakaran rumah hakim  pembakaran rumah  Polisi  rumah hakim terbakar  Polrestabes Medan  hakim PN medan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp