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Polisi Tangkap ART Angel Lelga, Begini Kronologinya

Senin, 29 Juni 2026 – 07:07 WIB
Polisi Tangkap ART Angel Lelga, Begini Kronologinya - JPNN.COM
Aktris Angel Lelga. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian mengungkap kronologi penangkapan asisten rumah tangga (ART) berinisial EW yang bekerja di kediaman Angel Lelga.

Aparat menangkap EW atas dugaan pencurian sejumlah barang mewah hingga vitamin di rumah Angel Lelga yang berlokasi di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Kami melakukan penahanan terhadap EW selaku tersangka," kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi dilansir Antara.

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Menurutnya, polisi menerima laporan terkait dugaan pencurian tersebut melalui layanan Call Center 110 pada Kamis (18/6) sekitar pukul 04.00 WIB.

Petugas lantas mendatangi lokasi dan melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap korban, saksi, serta terlapor.

Adapun Angel Lelga selaku korban melaporkan kehilangan sejumlah barang pribadi yang diduga diambil oleh ART yang telah bekerja dua tahun di rumah.

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"Dalam laporannya, peristiwa pencurian diduga terjadi pada Rabu (17/6) sekitar pukul 21.00 WIB di rumah korban yang berada di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan," jelas Kompol Nurma Dewi.

Barang milik Angel Lelga yang diduga dicuri antara lain vitamin Crystal Tomato, lotion, topi, uang tunai sebesar Rp500 ribu, kaus kaki merek Gucci, kaus merek Adidas, serta spray deodorant.

Pihak kepolisian mengungkap kronologi penangkapan asisten rumah tangga (ART) berinisial EW yang bekerja di kediaman Angel Lelga.

Sumber Antara

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TAGS   Angel Lelga  ART  Kasus Angel Lelga  Angel Lelga lapor polisi 
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