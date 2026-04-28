Polisi Tangkap Komplotan Curanmor Belasan Kendaraan di Tangerang

Selasa, 28 April 2026 – 04:50 WIB
Barang bukti yang disita kepolisian dari komplotan curanmor lintas wilayah di Tangerang Raya yang telah mencuri belasan sepeda motor dan mobil. ANTARA/HO-Polres Metro Tangerang Kota

jpnn.com, TANGERANG - Polisi menangkap komplotan pencurian belasan kendaraan sepeda motor maupun mobil yang beroperasi lintas wilayah di Tangerang.

“Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, khususnya curanmor yang sangat meresahkan,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari, Senin.

Dia mengatakan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan serupa.

Baca Juga:

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku curanmor. Seluruh jajaran kami instruksikan untuk terus meningkatkan patroli, penyelidikan, dan penindakan terhadap jaringan kejahatan,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikhesit menjelaskan pengungkapan ini bermula dari laporan warga terkait hilangnya dua unit sepeda motor di Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kamis (9/4) dini hari.

Korban berinisial ANI menyadari kejadian tersebut saat mendapati gerbang garasi rumahnya terbuka dan kendaraan raib. Total kerugian ditaksir mencapai Rp47 juta.

Baca Juga:

Pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV serta memetakan titik-titik rawan curanmor.

Pada Sabtu (25/4/2026) sekitar pukul 03.30 WIB, tim opsnal yang tengah patroli mencurigai empat orang yang berboncengan menggunakan tiga sepeda motor di wilayah Cipondoh. Petugas kemudian melakukan pembuntutan hingga ke wilayah Cisauk, Tangerang Selatan.

Polisi menangkap komplotan pencurian kendaraan sepeda motor (curanmor) maupun mobil yang beroperasi lintas wilayah di Tangerang.

Tangerang  curanmor  Maling Motor  Pencurian Motor 
