Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap Kurir Sabu-Sabu 1 Kg, Pemiliknya Masih Berkeliaran

Senin, 27 April 2026 – 13:25 WIB
Polisi memperlihatkan empat paket sabu yang disimpan pelaku SM (30) di bawah bodi motor yang dikendarainya pada Minggu (26/4/2026). ANTARA/HO-Polres Pelabuhan Tanjung Priok

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Reserse Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap kurir yang membawa sabu-sabu seberat satu kilogram (kg).

Kurir berinisial SM (30) diamankan pada Minggu (26/4).

Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Trendy Habibie mengatakan pihaknya masih memburu pemilik sabu-sabu.

“Pemilik barang ini seorang pria berinisial GNS yang masih dalam pencarian,” katanya, Senin.

Ia mengatakan pria berinisial GNS ini yang memerintahkan pelaku SM untuk mengantarkan barang haram tersebut.

Petugas saat ini masih bekerja melakukan pendalaman kasus ini mulai dari memeriksa pelaku SM selaku kurir untuk mengungkap jaringan yang ada di atas pelaku.

“Kami juga melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk menangkap pelaku GSN yang masih berkeliaran,” kata dia.

Menurut dia, peredaran narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Warakas, Jakarta utara, sudah berjalan sejak Maret hingga April 2026. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sabu-sabu  narkoba  polres pelabuhan tanjung priok  Bandar Narkoba 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp