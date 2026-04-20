JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Bandung

Senin, 20 April 2026 – 14:34 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Bandung - JPNN.COM
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menangkap pelaku pembunuhan pria berinisial M di sebuah kontrakan di Jalan Sandang, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jabar.

Pelaku sempat kabur sebelum akhirnya ditangkap di daerah Kabupaten Cirebon pada Minggu (19/4).

"Betul sudah ditangkap," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, Senin.

Anton menjelaskan korban ditemukan meninggal dunia diduga akibat penganiayaan atau pembacokan di sebuah kontrakan di Jalan Sandang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo pada Jumat (17/4).

Tim gabungan dari Resmob Polda Jawa Barat, Resmob Polrestabes Bandung, dan Unit Reskrim Polsek Cinambo kemudian melakukan pengejaran berdasarkan petunjuk yang didapat di TKP maupun saksi.

Anton menyebut pelaku saat ini telah dibawa ke kantor Satreskrim Polrestabes Bandung guna menjalani pemeriksaan.

“Pelaku diketahui merupakan pria berinisial IS (43), warga Ujungberung, Kota Bandung dan masih kami periksa," katanya.

Sebelumnya, Polrestabes Bandung mengevakuasi pria berinisial M (40) yang menjadi korban penganiayaan di sebuah kontrakan di Jalan Sandang, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, pada Jumat dini hari.

Tim gabungan menangkap pelaku pembunuhan di Jalan Sandang, Cinambo, Kota Bandung.

