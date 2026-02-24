Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Sumedang, Ternyata Saling Kenal

jpnn.com, SUMEDANG - Polisi menangkap pelaku pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Korban bernama Juanda alias Juan bin Hendi Rustandi ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian dengan sejumlah luka akibat senjata tajam dan tembakan senjata jenis softgun.

"Korban mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuh, di antaranya leher, dada, pundak, dan pinggang. Selain itu, terdapat empat luka tembak gotri di bagian kepala kiri akibat senjata jenis softgun," kata Kepala Polres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika, Senin.

Dia menjelaskan juga menetapkan satu orang tersangka berinisial AA (25), karyawan swasta asal Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika tersangka menjemput korban menggunakan mobil warna hitam dengan dalih akan melakukan transaksi jual beli (COD) telepon genggam karena bibinya disebut hendak membeli telepon genggam di wilayah Girimukti.

Setibanya di lokasi yang relatif sepi, tersangka keluar dari kendaraan dengan alasan menuju rumah bibinya. Namun, tersangka diduga telah menyiapkan sebilah pisau yang disimpan di dalam mobil.

Tersangka kemudian menodongkan senjata api jenis Glock-19 Softgun dan menembak sebanyak empat kali ke arah kepala korban, lalu tersangka menusuk korban berulang kali di bagian dada dan bahu.

Sementara itu, korban sempat berupaya menahan serangan dengan tangan sebelum akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian.