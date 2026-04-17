Polisi Tangkap Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Situbondo, Sita Ratusan Liter Pertalite

jpnn.com, SITUBONDO - Satreskrim Polres Situbondo berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti ratusan liter BBM yang diangkut menggunakan mobil sedan dengan tangki modifikasi.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengungkapkan bahwa tersangka berinisial JHS, warga Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, ditangkap di rumahnya pada Rabu (15/4/2026).

"Kami mengamankan pria terduga penyalahgunaan BBM subsidi pertalite pada Rabu di rumahnya dan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan," ujar AKP Agung Hartawan di Situbondo, Jumat (17/4/2026).

Agung menyampaikan bahwa pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas pengangkutan BBM di wilayah mereka dan selanjutnya tim dari Unit II Tindak Pidana Khusus Satreskrim turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan.

Setelah melakukan penyelidikan di lokasi, anggota mendapati pelaku sedang menggunakan satu unit mobil sedan berwarna biru metalik dengan nopol P 1019 DO untuk mengangkut BBM subsidi.

Menurut Agung, modus yang digunakan pelaku adalah membeli pertalite di SPBU Landangan dengan harga normal Rp10.000 per liter.

Untuk mengelabui petugas serta memudahkan pemindahan BBM, di dalam mobil sedan menggunakan bantuan corong bensin yang disambung dengan selang untuk mengalirkan BBM pertalite ke dalam jeriken yang tertata di bagasi mobil yang telah dimodifikasi.