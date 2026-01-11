Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap Pelaku Tawuran di Jakarta Timur, Sita Sajam

Minggu, 11 Januari 2026 – 19:29 WIB
Patroli gabungan Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur berhasil menggagalkan rencana aksi tawuran di kawasan cakung, Jakarta Timur, Sabtu (10/1/2026) dini hari. ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur menggagalkan rencana aksi tawuran di kawasan Cakung, Sabtu (10/1) dini hari.

Petugas dalam patroli itu mendapati sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran sekitar pukul 02.42 WIB.

"Dari hasil tindakan cepat di lapangan, petugas mengamankan tujuh orang pemuda beserta sejumlah barang bukti berbahaya," kata Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto, Minggu.

Adapun barang bukti yang diamankan antara lain tiga buah celurit, satu buah parang, satu buah senjata tajam jenis samurai, serta lima unit telepon genggam.

"Seluruh terduga pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek Cakung, Jakarta Timur, guna proses penanganan lebih lanjut," ujar Henik.

Henik menegaskan bahwa patroli gabungan dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya pada jam-jam rawan.

“Upaya pencegahan akan terus kami tingkatkan melalui patroli rutin untuk menjaga keamanan,” imbuhnya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

