JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap Pelaku Teror Bom di Gereja GKPS Bandung, Semuanya Pemuda

Rabu, 24 Desember 2025 – 16:17 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Teror Bom di Gereja GKPS Bandung, Semuanya Pemuda - JPNN.COM
Para pelaku teror bom di Gereja GKPS Ruko ITC, Kosambi, dihadirkan dalam konferensi pers di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Kota Bandung, Rabu (24/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap tujuh orang pemuda yang menyimpan benda mencurigakan mirip bom di kawasan Gereja GKPS, Ruko ITC Kosambi, Kota Bandung.

Adapun warga setempat sempat geger dengan penemuan barang tersebut dan melaporkan kepada pihak kepolisian pada Jumat (19/12/2025).

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan tim penjinak bom (Jibom) Brimob Polda Jabar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang terendam. 

Setelah diperiksa, benda itu ternyata menyerupai bom.

"Ternyata pada saat terurai, isinya adalah kabel, bungkusan, dan juga batangan kayu kotak-kotak. Jadi seperti bahan peledak," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Rabu (24/12).

Budi menuturkan, kemudian jajaran Reskrim Polrestabes Bandung bersama Polda Jawa Barat, dan Densus, melakukan penyelidikan terhadap orang yang menyimpan barang seperti bom tersebut.

Akhirnya, ketujuh pemuda itu ditangkap wilayah Kota Bandung dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terungkap jika para pemuda itu tengah membuat konten ledakan bom untuk media sosial.

Sontoloyo pengakuan tujuh orang pemuda pelaku teror bom di Gereja GKPS Kota Bandung.

