Polisi Tangkap Penodong yang Melindas Mahasiswi Unpad di Jatinangor

Sabtu, 16 Mei 2026 – 12:20 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumedang menangkap pengendara motor yang menodong dan melindas mahasiswi Universitas Padjajaran (Unpad), GC.

Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansyah mengatakan, pelaku ditangkap di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jumat (15/5) malam.

"Terduga pelaku sudah kami amankan. Dia ditangkap anggota di wilayah Tanjungsari," kata Tanwin saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5).

Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolres Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun insiden mengerikan yang dialami GC terjadi di sebuah gang kecil, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (12/5) malam. Detik-detik insiden tersebut terekam kamera CCTV, hingga akhirnya viral di media sosial.

Berdasarkan rekaman video yang dilihat, tampak mahasiswi tersebut sedang berlari di sebuah gang.

Tepat di belakangnya, seorang pria yang mengendarai sepeda motor mengejar korban.

Dalam kondisi itu, korban sempat terjatuh dan terduga pelaku terlihat melindasnya dengan sepeda motor.