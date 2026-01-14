Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap Perampas Hp Anak-Anak di Pekanbaru

Rabu, 14 Januari 2026 – 11:33 WIB
Polisi Tangkap Perampas Hp Anak-Anak di Pekanbaru
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Polresta Pekanbaru mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di wilayah Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Seorang pria berinisial AJ alias Andre (24) diamankan petugas.

Peristiwa pencurian terjadi pada Rabu, 7 Januari 2026, sekitar pukul 21.44 WIB di Jalan Melati Indah, tepatnya di Kedai Harian Abdullah.

Saat itu, anak korban bernama Hafis sedang duduk di depan kedai, ketika tiba-tiba seorang laki-laki datang dan merampas satu unit handphone merek Oppo A5s warna biru milik korban.

“Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1.100.000 dan melaporkannya ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah, Rabu (14/1).

Setelah dilakukan penyelidikan, Tim Resmob Jembalang Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan terduga pelaku.

Pada Selasa, 13 Januari 2026, sekitar pukul 02.30 WIB, tim bergerak ke Jorong 3 Batuah, Kelurahan Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan tim Opsnal Polres Tanah Datar dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan.

Perampasan Hp anak-anak di Pekanbaru terjadi pada Rabu, 7 Januari 2026, ketika korban berada di warung.

