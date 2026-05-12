Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap Predator Anak Berjaket Ojol Sembunyi di Gandus Palembang

Selasa, 12 Mei 2026 – 13:54 WIB
Polisi Tangkap Predator Anak Berjaket Ojol Sembunyi di Gandus Palembang - JPNN.COM
Predator anak diamankan di Polrestabes Palembang. Foto: dokumentasi Polda Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - DA (23), pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak berkutik saat diciduk tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan (Sumsel).

Pelaku ditangkap di kediamannya Pulo Kerto, Gandus, pada Senin (11/5/2026).

Kasus yang menimpa korban berinisial PS (12) ini sebelumnya sempat memicu keresahan warga di Jalan Karang Sari, Gandus, Palembang.

Baca Juga:

Berkat gerak cepat aparat dalam merespons laporan keluarga korban, jejak pelaku berhasil dilacak hanya dalam hitungan hari setelah kejadian.

Di bawah instruksi langsung Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan, Tim Unit Pidum bergerak melakukan investigasi mendalam, muali dari olah TKP, menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan unit Ditres PPA/PPO Polda Sumsel.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jedi Permana menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak.

Baca Juga:

"Kami memastikan proses hukum berjalan transparan dan profesional. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memberikan perlindungan maksimal, terutama anak-anak," tegas Musa, Selasa (12/5/2026).

Saat penangkapan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara, di antaranya satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih, satu jaket transportasi daring, dan satu helm yang digunakan pelaku saat beraktivitas.

Predator anak di bawah umur diringkus tim gabungan Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap di kediamannya daerah Gandus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Palembang  Ojol  Predator Anak  Kekerasan Seksual 
BERITA PALEMBANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp