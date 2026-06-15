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JPNN.com - Daerah - Sulsel

Polisi Tangkap Suami Diduga Bunuh Istri di Makassar

Senin, 15 Juni 2026 – 08:22 WIB
Polisi Tangkap Suami Diduga Bunuh Istri di Makassar - JPNN.COM
Terduga pelaku, SHM (kanan) ditangkap polisi saat berada di salah satu klinik dekat Markas Brimob, Makassar, Senin dini hari (15/6/2026). ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com - MAKASSAR - Seorang suami diduga membunuh istrinya dengan sebilah pisau di rumah kontrakan mereka di Jalan Mannuruki VI, Lorong 1, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (14/6).

Pelaku berinisial SHM (21) yang diduga membunuh istrinya, AN (24), kini sudah ditangkap polisi.

"Pelaku sudah diamankan,” kata Kepala Unit Reskrim Polsek Tamalate Iptu Abdul Latif di Makassar, Senin dini hari.

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Selain meringkus pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti.

“Barang buktinya antara lain pisau yang diduga digunakan pelaku, telepon seluler, serta pakaian korban," ungkapnya.

Latif menjelaskan bahwa kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pembunuhan di sebuah kontrakan berbentuk rumah panggung di Jalan Mannuruki VI, Minggu (14/6) sekitar pukul 21.30 WITA. 

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Petugas yang tiba di lokasi menemukan seorang perempuan tergeletak bersimbah darah di dalam rumah.

Polisi kemudian berkoordinasi dengan tim Inafis dan Dokpol Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi tangkap suami bunuh istri di Makassar. Motif pembunuhan masih didalami kepolisian.

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TAGS   Suami Bunuh Istri  pembunuhan  Polisi  Makassar 
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