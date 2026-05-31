Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Hotel Kebayoran Baru

Minggu, 31 Mei 2026 – 12:16 WIB
Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Hotel Kebayoran Baru - JPNN.COM
Pelaku pembunuhan ditangkap polisi dan diborgol. Ilustrasi Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita berinisial L, 20, yang jasadnya ditemukan di sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/5).

"Benar terduga pelaku sudah diamankan, korban ditemukan oleh petugas hotel dalam kondisi terlentang di lantai dan ada darah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Namun Budi belum menjelaskan secara detail terkait inisial terduga pelaku dan juga motif terduga pelaku, ia hanya menjelaskan korban saat ini berada di RS Polri Kramat Jati

Baca Juga:

Sementara Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi menjelaskan korban ditemukan pada Jumat (29/5) pukul 12.30 WIB.

"Korban adalah tamu hotel yang menginap sejak Selasa (26/5), saat check-in seorang diri," katanya.

Saat korban ditemukan terdapat tanda kekerasan pada kepala korban. Polisi pun sudah melakukan olah TKP dan juga sedang mendalami kamera pengawas (CCTV).

Baca Juga:

"Petugas hotel bermaksud konfirmasi pembayaran dengan mengetuk pintu kamar, namun tidak direspon. Kemudian, membuka pintu menggunakan kunci hotel dan diketahui kejadian tersebut," kata Joko.(antara/jpnn)

Polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita berinisial L, 20, yang jasadnya ditemukan di sebuah hotel kawasan Kebayoran Baru, Jaksel, pada Jumat.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp