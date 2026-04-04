JPNN.com - Kriminal

Polisi Tangkap Tersangka Pembunuhan Debt Collector di OKU Sumsel

Sabtu, 04 April 2026 – 20:13 WIB
Tersangka AG (duduk di kursi roda) saat diamankan di Mapolres OKU. Foto: ANTARA/Edo Purmana

jpnn.com, BATURAJA - Polisi berhasil menangkap tersangka pembunuhan terhadap debt collector Adira Finance Baturaja di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Insiden berdarah tersebut terjadi akibat perselisihan saat penarikan unit mobil yang menunggak pembayaran.

"Korbannya adalah Amriadi, 53, yang tewas ditusuk oleh tersangka AG, 38, pada Senin (30/3) sekitar pukul 19.45 WIB," kata Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) AKBP Endro Aribowo di Baturaja, Sabtu.

Tersangka AG yang merupakan warga Taman Sari, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, menyerahkan diri ke Polres OKU pada Jumat (3/4) malam sekitar pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

Dia menjelaskan kasus pembunuhan tersebut bermula ketika korban hendak menarik satu unit mobil yang memiliki tunggakan pada perusahaan pembiayaan tempat korban bekerja.

Saat itu korban mendatangi pelaku yang sedang berada di Jalan Ibrahim Zahir, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, untuk menyita mobil yang dikendarainya.

Tak senang karena dilakukan penarikan secara paksa, tersangka menyerang korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka tusuk di bagian perut.

Baca Juga:

Korban yang bersimbah darah segera dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong setelah dua hari menjalani perawatan intensif di RSUD Baturaja.

"Korban meninggal dunia setelah dua hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit," jelasnya.

