Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Tembak Mati Perusak Pospol di OKU, Pelaku Ternyata

Rabu, 29 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Polisi Tembak Mati Perusak Pospol di OKU, Pelaku Ternyata - JPNN.COM
Polres OKU menggelar pres rilis kasus kematian pelaku perusakan pos polisi di wilayah setempat, Selasa. ANTARA/Edo Purmana

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Aparat kepolisian tembak mati Padli (29), pelaku perusakan pos polisi (Pospol) di Simpang Ramayana dan Unbara, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel.

Peristiwa perusakan dua unit pos polisi itu sendiri terekam kamera CCTV di sekitar lokasi pada dini hari tadi sekitar pukul 02.00 WIB.

Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa itu melempari fasilitas milik negara tersebut menggunakan batu.

Baca Juga:

"Berdasarkan rekaman CCTV kami langsung melakukan penyelidikan dan mengantongi identitas pelaku," kata Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo, Selasa.

Dia menyatakan saat dilakukan penangkapan pada Selasa pagi sekitar pukul 08.00 WIB, pelaku melakukan perlawanan dengan menantang petugas sehingga terpaksa diberikan tembakan yang mengenai bagian perut dan bahu sebelah kiri hingga meninggalkan dunia.

"Petugas memberikan tembakan peringatan sebanyak enam kali, tetapi tersangka malah melempar batu ke arah petugas," katanya.

Baca Juga:

Menurut Kapolres, peristiwa penembakan yang dilakukan anggotanya hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia tersebut saat ini masih dalam penyelidikan internal Polres OKU.

Hanya saja, dia memastikan tiga orang anggota Satreskrim Polres OKU, yaitu berinisial Aiptu DK, Bripda AS dan Bripka JS yang melakukan penembakan sudah diamankan di tempat khusus.

Anggota Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, tembak mati pelaku perusakan dua pospol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Oku  Pospol  Pospol Dirusak  Sumatera Selatan 
BERITA OKU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp