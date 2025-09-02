Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Area Kampus Unpas & Unisba, Kapolda Jabar Minta Maaf 

Selasa, 02 September 2025 – 17:11 WIB
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan didampingi Kabid Humas Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (2/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menyampaikan permintaan maaf atas tindakan anggotanya yang menembakkan gas air mata ke area kampus Universitas Pasundan (Unpas) dan Universitas Islam Bandung (Unisba), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (2/9/2025) dini hari 

Penembakan gas air mata itu terpaksa dilakukan sebab massa yang sudah tidak bisa dikendalikan perbuatannya.

Mereka melakukan perusuhan dengan melemparkan gas molotov hingga batu kepada aparat dalam patroli skala besar. 

"Pada pukul 21.00 WIB Polrestabes Bandung bersama dengan TNI melakukan patroli gabungan, patroli skala besar mengelilingi objek vital dan berpotensi terjadi gangguan. Pada pelaksanannya mendapat perlawanan atau gangguan berupa pelemparan batu dan molotov," kata Rudi dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. 

Jenderal Bintang 2 itu mengungkapkan, saat aparat membubarkan massa yang memblokade Jalan Tamansari Bandung, ratusan orang diduga perusuh itu lari ke arah kampus Unisba. 

Di sana, massa kembali anarkistis dengan melemparkan aparat dengan bom molotov. 

Rudi pun menegaskan, tidak ada anggota polisi yang masuk ke area kampus dalam patroli semalam. 

"Tidak benar polisi masuk ke dalam kampus, tidak ada. Salah satu direktur kami meneriakkan, mengingatkan kembali tidak ada yang ada yang masuk kampus dan tidak ada yang melakukan sweeping dan sebagainya," ungkapnya. 

Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan minta maaf soal penggunaan gas air mata dalam patroli gabungan bersama TNI di area kampus Unisba dan Unpas.

