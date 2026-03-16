JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi: Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS Berjumlah 4 Orang

Senin, 16 Maret 2026 – 17:35 WIB
Arsip - Aktivis KontraS Andrie Yunus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menduga jumlah pelaku penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus berjumlah empat orang.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut empat pelaku memakai dua sepeda motor berbeda untuk membuntuti Andrie sebelum eksekusi menyiram air keras.

“Diduga empat orang terduga pelaku yang menggunakan dua sepeda motor," kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (16/3).

Alumnus Akpol 2002 itu mengatakan empat terduga pelaku sudah menunggu Andrie di restoran cepat saji terdekat sebelum melancarkan aksi.

"Menunggu korban di depan KFC Cikini, kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju Jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba 1,” ujar Iman. 

Iman menduga pelaku mulai mengikuti korban setelah Andrie menyelesaikan kegiatan di kantor YLBHI, Jakarta Pusat.

Menurutnya, korban sempat berhenti mengisi bahan bakar di SPBU Cikini sebelum melanjutkan perjalanan pulang.

Namun, para pelaku terlihat berada di area SPBU dan menunggu momen untuk melakukan aksi penyiraman.

Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyiram air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus berjumlah empat orang, bukan hanya dua.

TAGS   Penyiraman Air Keras  Aktivis KontraS  Andrie Yunus  Kontras  Polda Metro Jaya 
