JPNN.com - Entertainment - Seleb

Polisi Terus Memburu Provokator Lain Penjarahan Rumah Uya Kuya

Kamis, 18 September 2025 – 12:12 WIB
Polisi Terus Memburu Provokator Lain Penjarahan Rumah Uya Kuya - JPNN.COM
Uya Kuya dan istrinya, Astrid di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (3/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Provokator lain dalam aksi penjarahan rumah Uya Kuya terus diburu oleh Polres Metro Jakarta Timur.

Adapun aksi penjarahan rumah Anggota Komisi IX DPR (nonaktif) bernama asli Surya Utama itu terjadi di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam.

"Kami masih mencari sampai sekarang provokatornya, yang melakukan penghasutan atas terjadinya penjarahan rumah Uya Kuya," ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan dilansir Antara, Rabu (17/9).

Menurutnya, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan tim siber untuk mencari pelaku provokator penjarahan rumah Uya Kuya.

Adapun pelaku diduga menghasut massa melalui akun di media sosial.

"Kami kemarin sudah komunikasi dengan tim siber, saat ini kami sedang mencari pelaku yang melakukan pengasutan, yang menggunakan media itu," jelasnya.

Total tersangka dalam kasus penjarahan rumah Uya Kuya kini berjumlah 15 orang.

Salah satu tersangka diduga masih merupakan anak di bawah umur.

Sumber Antara

TAGS   Uya Kuya  rumah uya kuya  rumah uya kuya dijarah  Uya Kuya DPR 
