Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Tetapkan Sopir Green SM Tersangka Kasus Kecelakaan KRL di Bekasi Timur

Kamis, 21 Mei 2026 – 19:50 WIB
Polisi Tetapkan Sopir Green SM Tersangka Kasus Kecelakaan KRL di Bekasi Timur - JPNN.COM
Kereta api (KA) jarak jauh melintas di samping taksi listrik Green SM yang rusak pascakecelakaan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nz.

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Polres Metro Bekasi Kota menetapkan sopir taksi Green SM, yakni Richard Rudolf Passelima (RRP) sebagai tersangka dalam perkara tabrakan KRL dengan mobil listrik itu di perlintasan sebidang JPL 86 yang berlokasi di Jalan Ampera, dekat Stasiun Bekasi Timur.

”Kami sudah menetapkan tersangka bagi kasus sopir taksinya," kata Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Gefri Agitia kepada awak media, Kamis (21/5).

Penyidik menjerat sopir taksi Green SM dengan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Baca Juga:

Penyidik Polres Metro Bekasi Kota merasa tersangka lalai dalam mengemudikan kendaraan, sehingga mobil yang dikendarai tertabrak KRL.

"Penyebab lakalantas KRL vs Taksi Green SM karena lalainya pengemudi,” kata Gefri.

Dia menuturkan penetapan tersangka ke RRP dalam kasus kecelakaan KRL dengan taksi Green SM di atas perlintasan sebidang dekat Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat (Jabar), pada 27 April lalu. 

Baca Juga:

Menurutnya, penetapan tersangka tersebut tidak terkait dengan kecelakaan KRL vs Kereta Api (KA) Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek pada hari yang sama. 

Hanya saja, kata Gefri, penyidik Polres Metro Bekasi Kota tak menahan RRP setelah penetapan tersangka, karena ancaman pidana di bawah lima tahun.

Penyidik Polres Metro Bekasi Kota menetapkan sopir taksi Green SM sebagai tersangka dalam perkara tabrakan KRL dengan mobil listrik pada 27 April 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Green SM  taksi listrik  kecelakaan krl  Polisi 
BERITA GREEN SM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp