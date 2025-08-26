Polisi Timor Leste Pelaku Penembakan Warga Desa Inbate NTT

jpnn.com, KUPANG - Seorang warga Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditembak di wilayah konflik lahan antara Indonesia dan Timor Leste.

Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo mengimbau warganya agar menahan diri untuk tidak melakukan penyerangan kepada warga Timor Leste sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

"Saat ini situasi sudah kondusif kembali, tetapi kami imbau agar warga bisa menahan diri,” kata Yosep saat dihubungi dari Kupang, Senin.

Dia mengakui pada Senin (25/8) pagi tadi memang ada konflik antar-warga TTU dengan warga Timor Leste saat hendak melarang warga Timor Leste beraktivitas di atas lahan yang disengketakan oleh Indonesia dan Timor Leste.

Akibat bentrok tersebut, seorang warga TTU dari Desa Inbate ditembak oleh anggota polisi Timor Leste (UPF) saat mengawal aktivitas warga Timor Leste di lahan tersebut.

“Warga tersebut saat ini sudah dirawat dan kondisinya sudah membaik,” ujar dia.

Luka yang diderita warga bernama Paulus Oki tersebut, menurut dia, hanya luka ringan karena tertembak oleh peluru karet dan bukan peluru tajam sehingga tidak menimbulkan luka serius.

Dia menjelaskan kronologi awal mengapa sehingga terjadi bentrok antara WNI dan WNA karena warga Indonesia komplain dengan ulah warga Timor Leste yang melakukan pengukuran di atas lahan yang masih bersengketa itu.