Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi-TNI Kejar-kejaran dengan Kurir Narkoba di Dumai, Barang Bukti 30 Kg Sabu-Sabu

Senin, 13 Oktober 2025 – 17:24 WIB
Polisi-TNI Kejar-kejaran dengan Kurir Narkoba di Dumai, Barang Bukti 30 Kg Sabu-Sabu - JPNN.COM
Barang bukti narkoba 30 kg sabu-sabu yang diamankan tim gabungan Polda Riau dan Lanal Dumai. Foto: source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau bersama Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Dumai berhasil mengagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 30 kilogram di Pelabuhan Roro Dumai, Kota Dumai, pada Minggu (12/10/2025).

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengungkapkan, dua orang tersangka berinisial DE (32) dan LH (33), keduanya berasal dari Sumatera Selatan, telah diamankan dalam pengungkapan kasus ini.

“Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait rencana pengiriman sabu dari wilayah Rupat, Bengkalis, menuju Palembang. Tim langsung bergerak melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Lanal Dumai,” ujar Kombes Putu Senin (13/10).

Baca Juga:

Tim gabungan yang telah bersiaga di Pelabuhan Roro Dumai mendapati sebuah mobil Avanza putih bernomor polisi BN 1747 RQ yang dicurigai membawa narkoba.

Saat diminta berhenti, pengemudi justru berusaha kabur, akhirnya terjadi kejar-kejaran antar petugas dan kurir.

Namun, upayanya gagal setelah kendaraan tersangkut di pembatas jalan kawasan pelabuhan.

Baca Juga:

“Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 30 bungkus besar berlogo teh hijau yang diduga berisi sabu, disembunyikan di beberapa bagian mobil,” jelas Kombes Putu.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka DE mengaku sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Palembang.

Polisi dan Lanal Dumai berhasil mengagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 30 kilogram di Pelabuhan Roro Dumai, Kota Dumai, pada Minggu (12/10/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kurir narkoba  Dumai  penyelundupan sabu-sabu  Riau 
BERITA KURIR NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp