JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polisi Turun Tangan Selidiki Penyebab Kebakaran di Kawasan Sumur Minyak Blora

Selasa, 06 Januari 2026 – 20:48 WIB
Penampakan warga saat menghadang wartawan hendak meliput dugaan ledakan sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa (6/1/2026). Foto: ANTARA/Gunawan.

jpnn.com, BLORA - Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran di kawasan sumur rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.

Berdasarkan keterangan warga sekitar, lokasi kejadian kebakaran diduga merupakan tempat penampungan minyak mentah.

"Sempat terbakar, tetapi api dapat dipadamkan oleh warga setempat dengan bantuan petugas, termasuk dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," kata Wakapolres Blora Kompol Slamet Riyanto dimintai tanggapannya soal video kebakaran di kawasan yang sebelumnya banyak sumur minyak rakyat di Blora, Selasa.

Untuk saat ini, kata Slamet, kondisi di lokasi dinyatakan padam. Informasi sementara di lokasi terdapat sekitar 17 bult atau tempat penampungan.

Namun, pihaknya masih melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi seluruhnya terdampak kebakaran atau tidak.

Terkait penyebab kebakaran, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Sumber api berasal dari mana dan apa penyebab pastinya masih kami dalami. Kami juga meneliti apakah bult-bult tersebut benar berisi minyak mentah atau hanya minyak bekas," ujarnya.

Ia menambahkan lokasi kejadian berada sekitar 200 hingga 300 meter dari titik awal yang dilaporkan, ke arah kiri jika berjalan dari akses masuk.

