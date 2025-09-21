Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi Turunkan Tim Gabungan Buru Pembunuh Mantan Mertua di Pacitan

Minggu, 21 September 2025 – 15:32 WIB
Polisi melakukan operasi pencarian (memburu) pelaku pembunuhan berinisial WW yang diyakini kabur ke dalam hutan usai kejadian di Arjosari, Pacitan, Minggu dini hari. Antara/HO - Polres Pacitan.

jpnn.com, PACITAN - Polres Pacitan mengerahkan tim gabungan memburu pria berinisial WW, pelaku pembunuhan brutal mantan mertua dan melukai empat anggota keluarga mantan istrinya di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Sabtu (20/9) malam.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar di Pacitan, Minggu mengatakan, aparat bersama warga masih menyisir area perbukitan dan hutan di sekitar lokasi.

"Kami melakukan pengejaran secara maksimal. Sejumlah personel disebar ke jalur yang diperkirakan menjadi pelarian pelaku,” ujarnya.

Pelaku diidentifikasi berinisial WW, 42, warga Desa Kanyen, Kecamatan Kebonagung, Pacitan.

Peristiwa berdarah itu menewaskan Timi, 65, ayah dari mantan istri pelaku, akibat luka sayatan senjata tajam di leher.

Empat korban lainnya, termasuk mantan istri pelaku Miswati, mengalami luka serius dan dirawat di RSUD dr. Darsono Pacitan.

Menurut keterangan warga, Wawan mendatangi rumah Miswati pada malam hari dan langsung menyerang penghuni rumah dengan senjata tajam.

Seusai beraksi, pelaku melarikan diri dan diduga membawa anaknya yang berusia 17 tahun.

