Polisi Ungkap Aktivitas Pria yang Tewas Terbungkus Plastik di Bandarlampung

Selasa, 10 Februari 2026 – 04:00 WIB
Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Gigih Andri Putranto saat dimintai keterangan terkait kasus penemuan mayat terbungkus plastik. Bandarlampung, Senin (9/2/2026). ANTARA/Dian Hadiyatna

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Aparat kepolisian masih menyelidiki kasus penemuan mayat di salah satu penginapan atau tempat kos di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandarlampung.

Korban bernama Hindradjaja, ditemukan terbungkus plastik yang bagian wajahnya dilakban.

"Berdasarkan rekaman CCTV, korban hanya bertemu dengan ibu kos dan seseorang yang mengantar ibu kos di penginapan tersebut," kata Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Gigih Andri Putranto, Senin.

Gigih menyatakan saat ini penyidik Polresta Bandarlampung sedang melakukan serangkaian penyidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan tersebut.

"Termasuk kami juga terus mendalami gambar-gambar pada CCTV saat korban masuk ke penginapan tersebut pada Kamis (5/2). Termasuk melakukan pencarian terhadap seseorang yang mengantar ibu kos," katanya.

Gigih menyampaikan pihaknya sudah mengamankan barang bukti milik korban, seperti telepon genggam dan dompet berisi uang.

"Dompet dan handphone korban kami amankan untuk kepentingan penyidikan. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan forensik dan otopsi untuk mendapatkan kesimpulan soal penyebab kematian korban," katanya.

Dia menambahkan penyidik juga masih mendalami tujuan korban, yang diketahui merupakan warga Tangerang, Banten, datang ke Kota Bandarlampung.

