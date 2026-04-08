Polisi Ungkap Alasan Pemeriksaan Inara Rusli Ditunda, Ternyata...

Rabu, 08 April 2026 – 17:33 WIB
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (Selebgram) Inara Rusli atau kini yang telah mengubah namanya menjadi Inarasati, sedianya dijadwalkan pemeriksaan terkait laporan Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Rabu (8/4).

Namun, pemeriksaan terhadap mantan istri Virgoun itu ditunda. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto.

Pasalnya, Inara Rusli sedang sakit, sehingga tak memungkinkan untuk hadir pemeriksaan.

"Pemeriksaan terhadap Saudari IR yang dijadwalkan pada hari ini, Rabu, 8 April 2026, ditunda karena yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan sakit," ujar Budhi Hermanto saat dikonfirmasi awak media, Rabu.

Pihak Inara Rusli telah menyerahkan surat permohonan penundaan itu kepada penyidik.

Namun, Budhi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai jadwal pemeriksaan baru untuk Inara.

"Permohonan penundaan tersebut telah disampaikan melalui kuasa hukumnya kepada penyidik Unit PPA Polda Metro Jaya," ucap Budhi Hermanto.

Sebelumnya, Wardatina Mawa melaporkan sang suami, Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan kasus perzinahan dan perselingkuhan ke Polda Metro Jaya.

