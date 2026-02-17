Polisi Ungkap Detik-detik Pengeroyokan yang Menewaskan Pelajar di Sukahaji Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Polisi mengungkap kronologi kasus pengeroyokan yang menewaskan Muhammad Nabhan Aula (21) di kawasan Pasirkoja, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Peristiwa itu dipicu ajakan menyelesaikan masalah yang berujung tawuran antarkelompok.

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengungkapkan berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula dari adanya persoalan antara seseorang berinisial A dengan korban.

Namun, detail pemicu awal permasalahan masih didalami.

Salah seorang saksi sekaligus terduga pelaku berinisial R mengaku diajak A untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

R kemudian mendatangi A di wilayah Pasir Koja, Babakan Tarogong.

Di lokasi itu sudah berkumpul sekitar 15 orang.

"Kelompok tersebut membawa senjata tajam dan balok kayu. Bahkan salah satu pelaku memberikan samurai kepada R," kata Kombes Budi di Mapolrestabes Bandung, Selasa (17/2/2026).