Polisi Ungkap Dua Kerangka Manusia di Kwitang

Jumat, 07 November 2025 – 14:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Polri mengungkap dua kerangka manusia yang ditemukan di Gedung ACC Kwitang, Jakarta Pusat.

Kedua jenazah diautopsi di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati.

Kerangka yang sebelumnya dilaporkan hilang saat peristiwa kerusuhan pada akhir Agustus 2025 merupakan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan.

Karo Labdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti mengatakan, kerangka itu diterima dalam dua kantong jenazah, yakni kantong jenazah 0080 dan 0081.

"Nomor posmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputeradewo anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin," kata Sumy dalam konferensi pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.

Sedangkan nomor posmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid anak biologis dari Bapak Hamidi.

Baca Juga: Kerangka di RSUD Meulaboh Aceh Diduga Anggota Polri

Sumy menjelaskan hasil pemeriksaan sekunder melalui analisis tulang tengkorak dan panggul yang menunjukkan bahwa kedua kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Selain itu, identifikasi terhadap kerangka lainnya juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa perhiasan kalung dan kepala ikat pinggang, serta pemeriksaan primer DNA dari tulang.