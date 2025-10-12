Polisi Ungkap Duel Maut di Cikarang Dipicu Perselingkuhan, Satu Tewas Ditusuk

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah duel maut yang menewaskan seorang pria di pinggir danau kawasan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, berawal dari perselingkuhan. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku berinisial TB memancing korban MW untuk bertemu setelah mengetahui istrinya berselingkuh.

Kapolsek Cikarang Barat AKP Tri Bintang Baskoro menjelaskan kronologi bermula ketika TB menelepon istrinya, F, yang sedang bekerja dengan alasan anak mereka sakit. Begitu sang istri tiba di rumah, TB langsung mempertanyakan hubungannya dengan MW.

"Setelah saksi F sampai di rumah dan bertemu pelaku atau suaminya, langsung terjadi cekcok mulut karena suaminya atau pelaku menanyakan hubungan antara korban dengan saksi F atau istrinya," kata AKP Tri Bintang, Kamis (9/10).

Sang istri kemudian mengakui perselingkuhannya. Merasa sakit hati, TB lalu menggunakan ponsel istrinya untuk menghubungi MW dan mengajaknya bertemu di pinggir danau. Pertemuan itu berubah menjadi pertikaian fisik yang berakhir tragis.

"Langsung cekcok mulut hingga terjadi dorong-mendorong. Setelah korban jatuh, pelaku langsung mengeluarkan sajam dari pinggang belakang yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung menusukkan ke badan korban secara membabi buta," jelasnya.

Korban yang mengalami luka tusuk segera dilarikan ke rumah sakit setelah warga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan.

"Setelah korban mendapatkan pertolongan medis sekira dua jam, korban dinyatakan meninggal," beber AKP Tri Bintang. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Saat korban terjatuh dalam perkelahian, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menikamnya hingga korban berteriak meminta tolong. Polisi telah mengamankan TB sebagai pelaku untuk proses hukum lebih lanjut. (antara/jpnn)