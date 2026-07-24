Polisi Ungkap Dugaan Pemicu Ledakan di Perumahan Grand Polonia Medan

jpnn.com - Tim Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyebut ledakan di Perumahan Grand Polonia, Kota Medan, diduga dipicu akumulasi gas metana yang bocor dan terperangkap di dalam bangunan sebelum akhirnya tersulut.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan indikasi adanya gas metana.

"Gas tersebut terakumulasi di dalam ruangan dan kemudian terjadi tersulut yang mengakibatkan ledakan," ujarnya, di Medan, Jumat (24/7/2026).

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Temuan tersebut menjadi dasar penyidik untuk memperdalam penyelidikan. Namun, kepolisian belum dapat memastikan sumber kebocoran karena pengujian terhadap seluruh jaringan pipa masih berlangsung.

"Tim Labfor masih melakukan leak test terhadap jaringan pipa agar diketahui secara ilmiah lokasi kebocoran yang menyebabkan akumulasi gas tersebut," kata Ferry.

Kasubbid Fiskom Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Roy Tenno Siburian mengatakan pengungkapan sumber kebocoran memerlukan pemeriksaan secara bertahap karena instalasi pipa berada di dalam struktur bangunan.

Dia menyebut pipa instalasi berada di dalam struktur bangunan sehingga pemeriksaannya harus dilakukan secara bertahap.

"Setelah titik kebocoran ditemukan, baru dapat dipastikan bagaimana gas itu terakumulasi hingga memicu ledakan," kata Roy.