Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polisi Ungkap Fakta Penemuan Mayat Perempuan Terbakar di NTB, Astaga

Selasa, 27 Januari 2026 – 09:49 WIB
Polisi Ungkap Fakta Penemuan Mayat Perempuan Terbakar di NTB, Astaga - JPNN.COM
Petugas kepolisian berseragam bebas menggiring pria berinisial BP yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Mataram, NTB, Senin (26/1/2026) malam. ANTARA/HO-Polda NTB

jpnn.com - Polisi mengungkap sejumlah fakta soal kasus penemuan mayat perempuan hangus terbakar dalam tumpukan sampah di pinggir jalan raya wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil penyelidikan polisi terungkap bahwa korban berinisial YRA adalah seorang ibu yang dibunuh oleh anak kandungnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Arisandi mengatakan bahwa kasus ini terungkap dari hasil tim Jatanras yang menangkap pelaku berinisial BP di rumahnya, wilayah Monjok Baru, Kota Mataram, Senin (26/1) malam.

Baca Juga:

"Terhadap pelaku sudah kami amankan," kata Kombes Arisandi di Mataram, Selasa (27/1/2026).

Atas adanya penangkapan tersebut, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap BP, perihal motif dan modus pelaku membunuh ibu kandungnya berinisial YRA.

Jenazah YRA korban pembunuhan sebelumnya ditemukan warga dalam kondisi hangus terbakar dalam tumpukan sampah pada Minggu (25/1/2026).

Baca Juga:

Polres Lombok Barat yang menerima informasi tersebut langsung mengamankan lokasi temuan dan mengevakuasi jenazah YRA ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk membantu proses identifikasi.

Dari kegiatan evakuasi pada hari penemuan, kepolisian sudah melakukan serangkaian pengumpulan data lapangan sebagai langkah awal penyelidikan.

Polisi mengungkap fakta soal penemuan mayat perempuan terbakar di Sekotong, Lombok Barat, NTB. Korban ialah YRA yang dibunuh oleh anak kandungnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penemuan mayat  Perempuan  pembunuhan  NTB  Lombok Barat  ibu dibunuh anak kandung  Kombes Arisandi  Polda NTB 
BERITA PENEMUAN MAYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp